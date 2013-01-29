Сделать английскую полноформатную копию сайтов

Необходимо разработать похожий проект как этот http://www.ds-russia.ru/ Но необходимо сделать простой уникальный дизайн и небольшую переделку сайта, чтобы было видно, что это совсем другой сайт. Оптимизация сайта должна быть похожей с правильной админкой. Концепт проекта портала Интернет-проект для ...
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Здравствуйте.
Необходимо сделать 2 ангоязычных сайта, полностью копирующие функционал представленных:
Описание услуги, врзможность оплаты услуги через сайт используя Ukash
Так же требуется копирайт/перевод имеющихся текстов сайтов.
Сроки и бюджет - обсуждаемые.
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