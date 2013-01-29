Сделать английскую полноформатную копию сайтов

Необходимо разработать похожий проект как этот http://www.ds-russia.ru/ Но необходимо сделать простой уникальный дизайн и небольшую переделку сайта, чтобы было видно, что это совсем другой сайт. Оптимизация сайта должна быть похожей с правильной админкой. Концепт проекта портала Интернет-проект для ...