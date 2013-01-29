Сделать английскую полноформатную копию сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок153 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо сделать 2 ангоязычных сайта, полностью копирующие функционал представленных:

zonaprognoza.ru

proxy4you.net

Описание услуги, врзможность оплаты услуги через сайт используя Ukash

Так же требуется копирайт/перевод имеющихся текстов сайтов.

Сроки и бюджет - обсуждаемые.

11 лет назад
vasilinavoy
Василина 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
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