Телефонный и адресный справочник фирм России

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок159 просмотров
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Необходимо разработать похожий проект как этот http://www.ds-russia.ru/

Но необходимо сделать простой уникальный дизайн и небольшую переделку сайта, чтобы было видно, что это совсем другой сайт. Оптимизация сайта должна быть похожей с правильной админкой.

Концепт проекта портала

Интернет-проект для размещения справочной информации о разных предприятиях. Проект рассчитан на пользователей России, Украины, Казахстана, Белоруссии.

Основа концепта – информация о разных предприятиях.

На первом этапе язык проекта – русский.

Направления предприятий

На сайте размещена информация о разных предприятиях, которые разбиты на следующие категории:

• Авто, мото

• Безопасность

• Бизнес, финансы и юриспруденция

• Бытовая техника и электроника

• Бытовые и коммунальные услуги

• Государство, политика

• Домашние животные

• Здоровье, медицина

• Компьютеры, оргтехника, интернет

• Культура, искусство, кино

• Мебель, интерьер, товары для дома и офиса

• Недвижимость

• Образование и наука

• Одежда, обувь, аксессуары, косметика

• Отдых и развлечения

• Продукты питания, напитки, табак

• Промышленные материалы и оборудование

• Реклама и полиграфия

• Ремонт и строительство

• Связь, телефония, почта

• Сельское и лесное хозяйство, экология

• Семья, дети

• Социальная сфера, религия

• Спорт

Территории присутствия

Территории присутствия портала на первом этапе развития это все регионы следующих стран:

• Россия

• Украина

• Белоруссия

• Казахстан

Сервисы портала

Просмотр предприятий:

• При переходе на каждый регион открывается список категорий предприятий

• Каждое объявление содержит название предприятия, описание и контактные данные.

• Клиенту предоставляется возможность оценить предприятие, каждое предприятие имеет свой рейтинг(по шкале от 1 до 5)

• Клиенту предоставляется возможность оставить комментарий

- анонимно

- как авторизованный пользователь.

Поиск:

При переходе на регион, предоставляется возможность поиска по словам:

- по услуге

- по названию

Статьи и публикации:

Размещение актуальных новостей.(администратором сайта)

Личный кабинет:

Предпринимателю предоставлена возможность управлять объявлениями при помощи личного кабинета. (Удаление, обновление, активация)

11 лет назад
catalogvn
Валерий 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Bvblogic
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$100
10 дней
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