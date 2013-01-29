Телефонный и адресный справочник фирм России

Здравствуйте. Изучаю вопрос создания корпоративного сайта для компании. Желательно: джумла, не долгие строки, простой и понятный интерфейс, соц. плагины, регистрация в поисковиках ну и стабильность в работе. На счет того, что надо - идеальным мы видим сайты таких ...
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Необходимо разработать похожий проект как этот http://www.ds-russia.ru/
Но необходимо сделать простой уникальный дизайн и небольшую переделку сайта, чтобы было видно, что это совсем другой сайт. Оптимизация сайта должна быть похожей с правильной админкой.
Концепт проекта портала
Интернет-проект для размещения справочной информации о разных предприятиях. Проект рассчитан на пользователей России, Украины, Казахстана, Белоруссии.
Основа концепта – информация о разных предприятиях.
На первом этапе язык проекта – русский.
Направления предприятий
На сайте размещена информация о разных предприятиях, которые разбиты на следующие категории:
• Авто, мото
• Безопасность
• Бизнес, финансы и юриспруденция
• Бытовая техника и электроника
• Бытовые и коммунальные услуги
• Государство, политика
• Домашние животные
• Здоровье, медицина
• Компьютеры, оргтехника, интернет
• Культура, искусство, кино
• Мебель, интерьер, товары для дома и офиса
• Недвижимость
• Образование и наука
• Одежда, обувь, аксессуары, косметика
• Отдых и развлечения
• Продукты питания, напитки, табак
• Промышленные материалы и оборудование
• Реклама и полиграфия
• Ремонт и строительство
• Связь, телефония, почта
• Сельское и лесное хозяйство, экология
• Семья, дети
• Социальная сфера, религия
• Спорт
Территории присутствия
Территории присутствия портала на первом этапе развития это все регионы следующих стран:
• Россия
• Украина
• Белоруссия
• Казахстан
Сервисы портала
Просмотр предприятий:
• При переходе на каждый регион открывается список категорий предприятий
• Каждое объявление содержит название предприятия, описание и контактные данные.
• Клиенту предоставляется возможность оценить предприятие, каждое предприятие имеет свой рейтинг(по шкале от 1 до 5)
• Клиенту предоставляется возможность оставить комментарий
- анонимно
- как авторизованный пользователь.
Поиск:
При переходе на регион, предоставляется возможность поиска по словам:
- по услуге
- по названию
Статьи и публикации:
Размещение актуальных новостей.(администратором сайта)
Личный кабинет:
Предпринимателю предоставлена возможность управлять объявлениями при помощи личного кабинета. (Удаление, обновление, активация)
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