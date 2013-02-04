Сайт-визитка

Доброго дня сообщество!

Есть вот такой шаблон http://www.shape5.com/demo/index.php?cleanout проекта http://www.shape5.com

Собственно говоря задача следующая сделать из него сайт визитку, подчистить поправить и натянуть на Joomlu 2.5 или 3,0 как они там хвалятся, (как некое подобие http://vigodavip.ru/ http://www.itcclassics.co.uk/)

Требуется минимальный функционал удобство и понимание

Данный шаблон выбран из-за типо крутой возможности подстраивать дизайн самостоятельно.

От вас - сроки, цена, пожелания.

Добавление:

Хорошо (в шаблоне типо функция есть что он весть такой интерактивный и все типо сам умеет, не хватаило времени осиливать, может это у них работает в 3 версии)

мне нужно поменять базовые цвета подвал и шапку в сторону коричневого, там где основная подложка в сторону светлого бежевого

структура меню примерно …

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+ каталог предложение +/- как этот http://www.itcclassics.co.uk/offers - когда разворачивается конктетное предложение табы не нужны

+ вывод на главной от 4 до 6 предложений так же как у них

или как у этих http://foodstudio.no/ у них про покушать у меня про мероприятия.. например игра в мафию, тренинг правильное поедание крпича))