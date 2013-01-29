Сайт по продаже купонов

Всем привет! Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему. Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке. По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине ...