gr3tsky

Александр gr3tsky

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Создание сайта "доска объявлений"

    $300

    Адаптивный дизайнКросcбраузерностьИнтерактивностьСвоя система управления контентомЛичный кабинет пользователей (рейтинг, аватар, отзывы, баланс)Подключение платежных системДетальная техническая документацияПрисылайте заявки с примерами работ. Детальное ТЗ высылаю после просмотра портфолио кандидата, потом договариваемся о цене и сроках. Если есть готовые решения досок ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление новых функций на сайт "доска объявлений"

    На существующий сайт c объявлениями необходимо добавить новые функции в личном кабинете добавить функцию добавления аватара, возраста, рейтинга, комментариевсоздание платных функций по покупке приоритета для объявлений.подключить шлюзы для оплатыограничить количество создаваемых объявлений до 40 штукпоиск ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Электронный магазин на magento CMS

    $500

    Полная русификация шаблона и админ панели, логотип, создание категорий. Одним словом весь цикл работ для дальнейшего наполнения сайта контентом и SEO оптимизации и администрирования

    Magento
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад