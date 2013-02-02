Адаптивный дизайнКросcбраузерностьИнтерактивностьСвоя система управления контентомЛичный кабинет пользователей (рейтинг, аватар, отзывы, баланс)Подключение платежных системДетальная техническая документацияПрисылайте заявки с примерами работ. Детальное ТЗ высылаю после просмотра портфолио кандидата, потом договариваемся о цене и сроках. Если есть готовые решения досок ...
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На существующий сайт c объявлениями необходимо добавить новые функции в личном кабинете добавить функцию добавления аватара, возраста, рейтинга, комментариевсоздание платных функций по покупке приоритета для объявлений.подключить шлюзы для оплатыограничить количество создаваемых объявлений до 40 штукпоиск ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Полная русификация шаблона и админ панели, логотип, создание категорий. Одним словом весь цикл работ для дальнейшего наполнения сайта контентом и SEO оптимизации и администрированияСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад