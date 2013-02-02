Адаптивный дизайнКросcбраузерностьИнтерактивностьСвоя система управления контентомЛичный кабинет пользователей (рейтинг, аватар, отзывы, баланс)Подключение платежных системДетальная техническая документацияПрисылайте заявки с примерами работ. Детальное ТЗ высылаю после просмотра портфолио кандидата, потом договариваемся о цене и сроках. Если есть готовые решения досок ...