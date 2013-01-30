Несложный сайт студии стильных аксессуаров

Нужен сайт совместных покупок. Как пример, сайт sppenza.ru. Ваши предложения по цене?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд.
Основная страница + несколько разделов. ТЗ во вложении
Основная направленность — студия по изготовлению стильных аксессуаров, поэтому обязателен красивый стильный не шаблонный дизайн. Дальнейшая поддержка и доработки подразумеваются.
Готов прислушаться к объективным доводам дизанера по изменению концепции или оформления.
Рассматриваю предложения ТОЛЬКО при наличии рейтинга, портфолио и отзывов.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Занимаемся производством искусственного декоративного камня. Хотим сделать сайт. Информационной составляющей мало, в основном это образцы самого камня и интерьеров. Как пример, сайт whitehills.ru. Цена?Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Нужно натянуть дизайн на код. Дизайн есть. ТЗ: переход на прямой ссылке - красная кнопка по центру экрана "18+ да/нет" далее: главная страница. Все страницы на подложке + скроллинг Вверху навигация. Страницы: Главная, Услуги, Портфолио, Контакты Главная: Текстовая в ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать систему по проверке размещенных ссылок на разных сайтах. Проверка должна производиться автоматически один раз в неделю. После проверки высылается отчет на заданную эл. почту о ссылках, которые отсутствуют. Если все ссылки на месте, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
madein.ee Интересует этот проект и больше всего раздел заведения, кто сможет сделать практически тоже самое (плюс, минус я скажу что убрать, а что добавить) как там, и напишите сумму за которую сделаете данную работу!!!Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
по функионалу сайт должен полностью копировать http://pokupon.by/ подключить системы оплаты ipay.byСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Ищу разработчика дизайна или полностью сайта под ключ с адаптивным дизайном. Сайт медицинской тематики. Под него готовы логотип, интерактивный прототип, подробное техническое задание с подробным и поэтапным описанием структуры и навигации. Подробные предполагаемые расходы на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен сервис по посуточной и долгосрочной аренде недвижимости. Сервис должен предложить выбор клиенту на основе выбранных данных. За основу берется идея от сайта https://www.zumper.com/nyc и сайта и https://www.airbnb.ru/ Необходимо чтобы человек мог выбрать объект недвижимости по ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад