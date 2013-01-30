Несложный сайт студии стильных аксессуаров

$500
Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка503 просмотра
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Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд.

Основная страница + несколько разделов. ТЗ во вложении

Основная направленность — студия по изготовлению стильных аксессуаров, поэтому обязателен красивый стильный не шаблонный дизайн. Дальнейшая поддержка и доработки подразумеваются.

Готов прислушаться к объективным доводам дизанера по изменению концепции или оформления.

Рассматриваю предложения ТОЛЬКО при наличии рейтинга, портфолио и отзывов.

11 лет назад
kotobar
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
stylemix
Каримов 
36 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$700
242 дня
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