Несложный сайт студии стильных аксессуаров

Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд.

Основная страница + несколько разделов. ТЗ во вложении

Основная направленность — студия по изготовлению стильных аксессуаров, поэтому обязателен красивый стильный не шаблонный дизайн. Дальнейшая поддержка и доработки подразумеваются.

Готов прислушаться к объективным доводам дизанера по изменению концепции или оформления.

Рассматриваю предложения ТОЛЬКО при наличии рейтинга, портфолио и отзывов.