Несложный интернет-магазин

$100
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок237 просмотров
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Нужен несложный интернет магазин с шаблонным дизайном.

ТЗ в прикрепленном файле.

аська для связи 266 420 080

11 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$80
5 дней
Отличный исполнитель! работа выполнена качественно и в срок. по дизайну и к технической части тоже вопросов нет - все понятно и быстро работает. рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
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