Понравился сайт, нужно доработать

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка124 просмотра
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Есть сайт http://www.novostroiki-moskvy.ru/ Нужно сделать такой же на DLE, Добавить форум, ленту новостей и всплывающее окно для обратной связи. Установить на Ucoz.

11 лет назад
sputnik9999
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
NoIndexSib
Николай 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
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