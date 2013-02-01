Сайт на Amiro

Есть хороший звучный домен под салон красоты, для него нужно сделать красивый сайт с услугами массажа, солярий, маникюр, педикюр, парикмахерская. Нужен не на cms, а на html. Жду ваши цены и примеры. P.S. я вбив в поисковике и ...