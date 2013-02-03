Сайт с нуля

Необходимо создать сайт видео-конференций в соответствии с прикрепленным ТЗ. От кандидатов требуется рассказать немного о плане реализации проекта, цены и сроки разработки. С выбранным кандидатом возможно долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на ДЖУМЛА, по оконной тематике. Есть, домен, хостинг.
Сайт+дизайн+логотип. Наполнение 20 стр. текст и фото, предоставлю.
Сроки, 3-недели. Цена разумная! Россия, Москва.
Игорь.
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