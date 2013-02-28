Сайт-визитка для мини-отеля

Требуется адаптировать готовый шаблон с templatemonster.com Сайт нужен скорее всего с админкой. Посоветуйте варианты. Я в этом деле чайник.) Нужен вариант без Flash. Номера шаблонов которые подобрал: #41389 #41021 #39377 или #41829 или #36572 После адаптации шаблона нужно его разместить на хостинге. Сразу указывайте вашу цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт должен содержать 6 вкладок, должен быть создан на стандартном шаблоне.
Должен быть удобен в использовании.
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