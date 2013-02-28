Сайт-визитка для мини-отеля

$250
Сайты «под ключ»Завершен52 заявки418 просмотров
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Сайт должен содержать 6 вкладок, должен быть создан на стандартном шаблоне.

Должен быть удобен в использовании.

11 лет назад
EmiL87
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$250
10 дней
Спасибо большое за проделанную работу!!! Сделал все что требовалось. Все пожелания были учтены. На замечания реагирвоал адекватно и все исправлял. После того как сайт был готов, дал рекомендации по пользованию сайтом. Могу порекомендовать как достойного фрилансера!!! Не пожалеете!!!
Спасибо за проект!Все отлично.
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