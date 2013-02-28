Сайт-визитка для мини-отеля

Спасибо большое за проделанную работу!!! Сделал все что требовалось. Все пожелания были учтены. На замечания реагирвоал адекватно и все исправлял. После того как сайт был готов, дал рекомендации по пользованию сайтом. Могу порекомендовать как достойного фрилансера!!! Не пожалеете!!!