EmiL87

Эмиль Бекиров EmiL87

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Сайт-визитка для мини-отеля
Спасибо за проект!Все отлично.
Спасибо большое за проделанную работу!!! Сделал все что требовалось. Все пожелания были учтены. На замечания реагирвоал адекватно и все исправлял. После того как сайт был готов, дал рекомендации по пользованию сайтом. Могу порекомендовать как достойного фрилансера!!! Не пожалеете!!!
Ответный отзыв