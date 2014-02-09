Необходимо продвинуть сайт мини-отеля в Google и Yandex. Цель: сайт должен быть на первых страницах по нескольким запросам Движок сайта: Joomla админка есть; сайт никто не ...
Поисковые системы (SEO)23 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо продвинуть сайт мини-отеля в Google и Yandex. Цель: сайт должен быть на первых страницах по нескольким запросам Движок сайта: Joomla админка есть; сайт никто не ...
Сайт должен содержать 6 вкладок, должен быть создан на стандартном шаблоне. Должен быть удобен в использовании.