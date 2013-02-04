Создание сайта на основе шаблона

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приобретение выбранного шаблона сайта (drupal). Адаптирование сайта, добавление страниц, добавление названия разделов, изменение цветовой гаммы, добавление логотипа, добавление изображений.

11 лет назад
igor77
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт на техническую тему

    $100

    Нужно создать сайт под ключ на техническую тему.Тема о плазменной резке металлов. желательно чтобы человек имел опыт написания подобный сайтов. Сайт будет небольшой максимум на 10-15 страничек. В прикрепленном файле информация то каким мы хотим ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать сайт с нуля

    $250

    Необходимо создать простой сайт на несколько страниц с современным дизайном, обсуждение при личной встрече

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен сайт для международного общества с блогами

    $1000

    Имеется заказ на сайт для русско-турецкого общества (некоммерческого общественное объединение). Предполагается статичная часть + блоги пользователей (мини соц.сеть). Предполагаю, что нужно делать на Wordpress + BuddyPress. Но прислушаюсь к мнению профессионалов.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу разработчика (Drupal или другие CMS)

    Ищу хорошего и надежного разработчика на Друпал, либо по предложению рассматриваем другие платформы для реализации. Также требуется установка форумного движка, не критично какого. Суть работы – создание сайта под ключ, с форумом и каталогом. Сначала главное структура ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт на джумле

    Для создания сайта приглашается веб дизайнер (Киев). Сайт на джумле, информативный, новостной. Нужно довести его до ума. От Вас требуется: навык работы в cms, базовый английский. Пишите свои расценки и вопросы.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать автомобильный сайт

    Здравствуйте! Мне нужно создать автомобильный портал. Дайте ответ на следующие вопросы: 1. На какой системе вы будете разрабатывать. Возможно у вас есть своя? 2. Возможна ли доработка функционала? 3. Назовите стоимость за которую вы готовы работать 4. Сроки Описание, блок схемы ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт с нуля

    Необходимо сделать сайт на ДЖУМЛА, по оконной тематике. Есть, домен, хостинг. Сайт+дизайн+логотип. Наполнение 20 стр. текст и фото, предоставлю. Сроки, 3-недели. Цена разумная! Россия, Москва. Игорь.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта видео-конференций

    Необходимо создать сайт видео-конференций в соответствии с прикрепленным ТЗ. От кандидатов требуется рассказать немного о плане реализации проекта, цены и сроки разработки. С выбранным кандидатом возможно долгосрочное сотрудничество.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайтов на Джумле

    $5000

    Необходим фрилансер на необходимое для реализации время работы. (В дальнейшем по проектам возможно постоянное сотрудничество). Фрилансер только из Москвы имеющий большое количество свободного времени. Сайтов компании несколько. Обязательно отличное знание КМС Джумла, так как сайты будут как ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад