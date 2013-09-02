Создать сайт на техническую тему

Нужно создать сайт под ключ на техническую тему.Тема о плазменной резке металлов. желательно чтобы человек имел опыт написания подобный сайтов. Сайт будет небольшой максимум на 10-15 страничек.

В прикрепленном файле информация то каким мы хотим его видеть.