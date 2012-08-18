raport2001

Нужно оптимизировать сайт www.cnc.zp.ua под поисковые запросы , дополнить контентом и сделать продвижение сайта по поисковым запросам: - станок плазменной резки ЧПУ - фрезерно гравировальное оборудование - станок чпу и т.д Без указания цены за работу, заявки не принимаю
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $500Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно создать сайт под ключ на техническую тему.Тема о плазменной резке металлов. желательно чтобы человек имел опыт написания подобный сайтов. Сайт будет небольшой максимум на 10-15 страничек. В прикрепленном файле информация то каким мы хотим ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Думаю для знающего человека эта работа займет не более получаса. Что нужно сделать. 1. Изменить длинные ссылки разделов на короткие (не знаю как включить эту функцию) 2. Подкорректировать web галерею (или как там она называется) 3. ну и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$8
10 баллов
11 лет назад
ТЗ хорошо объяснил. Приятно работать с такими людьми. С оплатой проблем нету.
Ответный отзыв
Сделал все о чем я просил.... Свою работу знает... Спасибо..