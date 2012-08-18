raport2001

Евгений Коваленко raport2001

 
44 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизация и продвижение сайта на тех. тематику

    $500

    Нужно оптимизировать сайт www.cnc.zp.ua под поисковые запросы , дополнить контентом и сделать продвижение сайта по поисковым запросам: - станок плазменной резки ЧПУ - фрезерно гравировальное оборудование - станок чпу и т.д Без указания цены за работу, заявки не принимаю

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт на техническую тему

    $100

    Нужно создать сайт под ключ на техническую тему.Тема о плазменной резке металлов. желательно чтобы человек имел опыт написания подобный сайтов. Сайт будет небольшой максимум на 10-15 страничек. В прикрепленном файле информация то каким мы хотим ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оптимизировать сайт на Joomla

    $10

    Думаю для знающего человека эта работа займет не более получаса. Что нужно сделать. 1. Изменить длинные ссылки разделов на короткие (не знаю как включить эту функцию) 2. Подкорректировать web галерею (или как там она называется) 3. ну и ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Proxyz
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Оптимизировать сайт на Joomla
ТЗ хорошо объяснил. Приятно работать с такими людьми. С оплатой проблем нету.
Сделал все о чем я просил.... Свою работу знает... Спасибо..
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