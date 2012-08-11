Разработка сайтов "под ключ". Веб-скрипты любой сложности.
Разработки ведутся на базе PHP с использованием HTML/HTML5, языка для верстки страниц, с применением таблиц каскадных стилей CSS и сценариев JavaScript.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
11 лет назад
Вначале были сомнения по поводу Николая, в сервисе недавно, отзывов мало, да и не дорого просит. В процессе переписки проявил инициативу, чем склонил чашу весов в свою пользу. В процессе работы проявлял целеустремленность, высокую работоспособность, был всегда на связи. Не все получалось сразу, но проект был завершен в соответствии с моими требованиями. Рекомендую как очень ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Идеальный заказчик. Сотрудничество на 5+ + заказчик пунктуален - всегда на связи + все возникающие вопросы решаются очень быстро + хорошее общение + моментальная оплата + работа оплачена в полном объеме и даже сверх того Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Айратом.
$20
10 баллов
11 лет назад
Положительный опыт работы с Николаем. Сделал несложный скрипт, и прогнал его в соответствии с ТЗ. С учетом последующего уточнения ТЗ и увеличения бюджета проекта, доделал все что не было заказано первоначально. В-общем, первый результат по ТЗ был уже через день-два, а с учетом моих изменений в проект - неделя. По-моему, достойный результат!
Ответный отзыв
Работа с человеком очень понравилась, много раз сидели и эксперементировали, меняли ТЗ. И в конце концов нашли оптимальное решение поставленной задаче. Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик, вдумчивый, конструктивный, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделал заказ на хорошем уровне ... предложил свои варианты доработок, которые были одобрены. Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. ТЗ поставлено четко, работа организована хорошо. Рекомендую как очень хорошего заказчика.
$8
10 баллов
11 лет назад
Сделал все о чем я просил.... Свою работу знает... Спасибо..
Ответный отзыв
ТЗ хорошо объяснил. Приятно работать с такими людьми. С оплатой проблем нету.
$15
10 баллов
11 лет назад
Человек знает свое дело. Быстро качественно выполняет работу. Приятен в общении.
Ответный отзыв
Надежный работодатель с интересными проектами. Никаких проблем в выплатами.
Веб-программирование
5 отзывов
от $5
от 1 дня
#518
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1005
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1633
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1800
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1892
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 5 дней
#2922
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5143