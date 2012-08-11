Proxyz

Николай Proxyz

 
31 годУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов "под ключ". Веб-скрипты любой сложности.

Разработки ведутся на базе PHP с использованием HTML/HTML5, языка для верстки страниц, с применением таблиц каскадных стилей CSS и сценариев JavaScript.

PHPJavascriptHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
web163_del
Айрат 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$3
10 баллов
11 лет назад
Разработка авторизации vk.com через cUrl
Вначале были сомнения по поводу Николая, в сервисе недавно, отзывов мало, да и не дорого просит. В процессе переписки проявил инициативу, чем склонил чашу весов в свою пользу. В процессе работы проявлял целеустремленность, высокую работоспособность, был всегда на связи. Не все получалось сразу, но проект был завершен в соответствии с моими требованиями. Рекомендую как очень ответственного исполнителя.
Идеальный заказчик. Сотрудничество на 5+ + заказчик пунктуален - всегда на связи + все возникающие вопросы решаются очень быстро + хорошее общение + моментальная оплата + работа оплачена в полном объеме и даже сверх того Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Айратом.
Ответный отзыв
Matroski2
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Парсинг
Положительный опыт работы с Николаем. Сделал несложный скрипт, и прогнал его в соответствии с ТЗ. С учетом последующего уточнения ТЗ и увеличения бюджета проекта, доделал все что не было заказано первоначально. В-общем, первый результат по ТЗ был уже через день-два, а с учетом моих изменений в проект - неделя. По-моему, достойный результат!
Работа с человеком очень понравилась, много раз сидели и эксперементировали, меняли ТЗ. И в конце концов нашли оптимальное решение поставленной задаче. Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик, вдумчивый, конструктивный, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить скрипт на хостинге
Сделал заказ на хорошем уровне ... предложил свои варианты доработок, которые были одобрены. Буду обращаться еще
Приятно было сотрудничать. ТЗ поставлено четко, работа организована хорошо. Рекомендую как очень хорошего заказчика.
Ответный отзыв
raport2001
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Оптимизировать сайт на Joomla
Сделал все о чем я просил.... Свою работу знает... Спасибо..
ТЗ хорошо объяснил. Приятно работать с такими людьми. С оплатой проблем нету.
Ответный отзыв
rinatg
Ринат 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$15
10 баллов
11 лет назад
Легкий скрипт для ВКонтакте
Человек знает свое дело. Быстро качественно выполняет работу. Приятен в общении.
Надежный работодатель с интересными проектами. Никаких проблем в выплатами.
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $5
от 1 дня
#518
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1005
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1633
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1800
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1892
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 5 дней
#2922
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5143
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