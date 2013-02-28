Matroski2

Валерий Монтов Matroski2

 
46 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модуль Opencart

    Написать модуль Opencart, подключающий внешний сервис по отгрузке заказов к интернет-магазину. Модуль должен включать функционал размещения заказа и админку Подробности в ТЗ.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка вордпресс/джумла

    $10

    Сделать шаблон страниц на джумле или вп и перенести тексты и картинки.  Меню - вертикальное постоянно висящее при прокрутке. Желательно взять какой-нибудь готовый образец. Структура: Главная страница  - Новости    -Новость1,     -Новость2, ...Новость60  - Благодарственные письма  - Сертификаты    -Эксклюзивные права    -Экологический сертификат   ...

    WordPressJoomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Запись визиток в боте телеграм

    $100

    Хочу создать аналог записной книжки в телеграм. Последовательность действий такая. 1. Открываю бот (например, мой собственный бот @DO3DOfather), он меня приветствует и показывает кнопку "просмотр контактов" нажимаю на кнопку - показывает список контактов (возможность нажать на каждый ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка веб-сайта

    Необходимо создать продающий веб-сайт, начиная с концепции (переделать дизайн под лендинги используя современные "фишки") и заканчивая дизайном и версткой. в дальнейшем возможно продложение сотрудничества по продвижению и оптимизации. текущая индексация сайта в Google: 166 страниц. Ссылку дам после ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помогите с выбором CRM

    основные задачи: ведение контактов, продаж, в одной системе предоставление доступа дилерам к просмотру и ведению их продаж автоматические напоминания по событиям (через e-mail, voip, sms, push уведомления) интеграция со складом и продажами в 1С Предприятие 8.3 интеграция со фронт-эндом (интернет ...

    VoIP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проектирование ЛИС для андроид (аналитика)

    $30

    Добрый день! необходимо со слов заказчика написать грамотное ТЗ, оформленное в виде блок-схем. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Опыт в проектировании и бизнес-аналитике важен. Общение через скайп. перевод сбербанк-онлайн, яндекс.деньги

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг

    $30

    загоните, пожалуйста, в табл инфу (главное - адресную с ФИО) с сайта bankgorodov.ru перевод сбербанк-онлайн, яндекс.деньги

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тревел сайт

    нужен тревел сайт "под ключ" рассматриваем только готовые варианты, с возможностью добавитьтексты/изменить дизайн в дальнейшем сайт будет использоваться для продажи авиабилетов наполнение сайта - на АНГЛИЙСКОМ языке (русский не обязательно)

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать логотип 300px*80px
Спасибо за работу, рекомендую. Спасибо!
Спасибо, все сделано качественно и в срок. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Proxyz
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Парсинг
Работа с человеком очень понравилась, много раз сидели и эксперементировали, меняли ТЗ. И в конце концов нашли оптимальное решение поставленной задаче. Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик, вдумчивый, конструктивный, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Положительный опыт работы с Николаем. Сделал несложный скрипт, и прогнал его в соответствии с ТЗ. С учетом последующего уточнения ТЗ и увеличения бюджета проекта, доделал все что не было заказано первоначально. В-общем, первый результат по ТЗ был уже через день-два, а с учетом моих изменений в проект - неделя. По-моему, достойный результат!
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