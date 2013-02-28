Положительный опыт работы с Николаем. Сделал несложный скрипт, и прогнал его в соответствии с ТЗ. С учетом последующего уточнения ТЗ и увеличения бюджета проекта, доделал все что не было заказано первоначально. В-общем, первый результат по ТЗ был уже через день-два, а с учетом моих изменений в проект - неделя. По-моему, достойный результат!