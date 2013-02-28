Написать модуль Opencart, подключающий внешний сервис по отгрузке заказов к интернет-магазину. Модуль должен включать функционал размещения заказа и админку Подробности в ТЗ.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подключится через АПИ к Битрикс24 и вытащить первые 10 контактовВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Сделать шаблон страниц на джумле или вп и перенести тексты и картинки. Меню - вертикальное постоянно висящее при прокрутке. Желательно взять какой-нибудь готовый образец. Структура: Главная страница - Новости -Новость1, -Новость2, ...Новость60 - Благодарственные письма - Сертификаты -Эксклюзивные права -Экологический сертификат ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Хочу создать аналог записной книжки в телеграм. Последовательность действий такая. 1. Открываю бот (например, мой собственный бот @DO3DOfather), он меня приветствует и показывает кнопку "просмотр контактов" нажимаю на кнопку - показывает список контактов (возможность нажать на каждый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать продающий веб-сайт, начиная с концепции (переделать дизайн под лендинги используя современные "фишки") и заканчивая дизайном и версткой. в дальнейшем возможно продложение сотрудничества по продвижению и оптимизации. текущая индексация сайта в Google: 166 страниц. Ссылку дам после ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
основные задачи: ведение контактов, продаж, в одной системе предоставление доступа дилерам к просмотру и ведению их продаж автоматические напоминания по событиям (через e-mail, voip, sms, push уведомления) интеграция со складом и продажами в 1С Предприятие 8.3 интеграция со фронт-эндом (интернет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
.png 300*80 .ico 16*16 psd сайт-обменный пунктЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
Обмен биткоинов на рубли и обратно. Жду ваших предложений (желательно, с примерами)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Добрый день! необходимо со слов заказчика написать грамотное ТЗ, оформленное в виде блок-схем. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Опыт в проектировании и бизнес-аналитике важен. Общение через скайп. перевод сбербанк-онлайн, яндекс.деньгиПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
загоните, пожалуйста, в табл инфу (главное - адресную с ФИО) с сайта bankgorodov.ru перевод сбербанк-онлайн, яндекс.деньгиВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужен тревел сайт "под ключ" рассматриваем только готовые варианты, с возможностью добавитьтексты/изменить дизайн в дальнейшем сайт будет использоваться для продажи авиабилетов наполнение сайта - на АНГЛИЙСКОМ языке (русский не обязательно)Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад