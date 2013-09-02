Необходимо поднять запрос в топ 3 для сайта gamme.biz по системам яндекса и гугла. запрос: игры на двоих огонь и вода Так же необходимо дальнейшее поддержание запроса
Оптимизация и продвижение сайта на тех. тематику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оптимизировать сайт www.cnc.zp.ua под поисковые запросы , дополнить контентом и сделать продвижение сайта по поисковым запросам:
- станок плазменной резки ЧПУ
- фрезерно гравировальное оборудование
- станок чпу
и т.д
Без указания цены за работу, заявки не принимаю
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