Поднять запрос в топ 3

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки139 просмотров
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Необходимо поднять запрос в топ 3 для сайта gamme.biz по системам яндекса и гугла.

запрос:

игры на двоих огонь и вода

Так же необходимо дальнейшее поддержание запроса

10 лет назад
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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