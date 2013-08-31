Вывод сайта из под фильтра

был куплен домен, видимо он сразу был под фильтром, на сайт был повешен уникальный контент и простой шаблон, яша так и не принял сайт.

После общения с Платоном, сайт был переделан, изменена вся структура, и тп. контент по прежнему уникальный, но результатов не дает, сайт не берут в поиск.

интересует цена вопроса, сроки. Домен скину в личку