Вывод сайта из под фильтра

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

был куплен домен, видимо он сразу был под фильтром, на сайт был повешен уникальный контент и простой шаблон, яша так и не принял сайт.

После общения с Платоном, сайт был переделан, изменена вся структура, и тп. контент по прежнему уникальный, но результатов не дает, сайт не берут в поиск.

интересует цена вопроса, сроки. Домен скину в личку

10 лет назад
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Составить список кивордов и семантическое ядро

    $25

    1. Составить список кивордов к каждому разделу, подразделу и главной странице на сайте refill-service.net примерно по 5-10 кивордов на каждую страницу раздела.подраздела. 2. Составить семантическое ядро

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Увеличить посещаемость сайта

    $250

    Интересует повышение посещаемости сайта. Что может быть интересно? 1) Внутренняя оптимизация (с конкретным пр www.moscowbars.ru с предложением, что вы будете делать и зачем) 2) Продвижение статьями или вечными ссылками (с примером что конкретно это даст, например "напишем ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка сайтов для работы в системе Jetswap.com

    $50

    Нужно настроить 3 сайта для накрутки счетчика лайвинтернет по всем многочисленным инструкциям и советам системы, приведенным на сайте http://www.jetswap.com/, чтобы максимально минимизировать риск блокировки счетчика и бан ПС за накрутку. Также, максимально правильно подобрать метатеги, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт трансферного ИП

    $250

    Необходимо дооптимизировать сайт (предыдущий SEOшник пропал с деньгами на половине работы). Сейчас есть хорошие позиции по большинству запросов в Яндексе. Хочется аналогичного результата от Google. Так же необходимо добавить в рабочие поисковые запросы московские аэропорты. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Закупить ссылки в sape

    Проект разовый.Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад