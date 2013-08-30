Сайт трансферного ИП

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки134 просмотра
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Необходимо дооптимизировать сайт (предыдущий SEOшник пропал с деньгами на половине работы). Сейчас есть хорошие позиции по большинству запросов в Яндексе. Хочется аналогичного результата от Google. Так же необходимо добавить в рабочие поисковые запросы московские аэропорты. Сайт "www.transfer sv.ru" (без пробела).

В связи со свежестью в памяти недавнего обмана буду просить паспортные данные исполнителя.

10 лет назад
crisalid
Валерий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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