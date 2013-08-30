Сайт трансферного ИП

Необходимо дооптимизировать сайт (предыдущий SEOшник пропал с деньгами на половине работы). Сейчас есть хорошие позиции по большинству запросов в Яндексе. Хочется аналогичного результата от Google. Так же необходимо добавить в рабочие поисковые запросы московские аэропорты. Сайт "www.transfer sv.ru" (без пробела).

В связи со свежестью в памяти недавнего обмана буду просить паспортные данные исполнителя.