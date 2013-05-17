infraton

Тимур infraton

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка веб-сайтов любого уровня сложности. Вовремя и по хорошим ценам.
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Отзывы заказчиков
hontey
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин на английском языке
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
raport2001
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создать сайт на техническую тему
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
silvestr99
Андрей 
62 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$210
0 баллов
11 лет назад
Сайт холодильного оборудования
Человек взял аванс 100 $ работу не выполнил - аванс не вернул Аванс взял 1 марта сегодня 21 июня - сайт до сих пор не готов На неоднократные предложения вернуть аванс или показать что то рабочее не реагировал. Переодически отвечая что завтра все будет готово. Судя по еще одному отзыву негативному это обычный развод - данные по человеку будут направлены в соответствующие органы - счет оплаты заморожен.
petrischev
Алексей 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$90
0 баллов
11 лет назад
Нужен сайт с нуля под ключ
ЛОХОТРОН. Люди не ведитесь!!! Деньги (предоплату) взял, работу не выполнил. Скрывается. Деньги не возвращает. РАЗВОД!!!!!!
Stefan1
Степан 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Сайт под ключ недорого
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интернет-магазины
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
6 отзывов(-2)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв(-1)
от $50
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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