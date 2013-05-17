Портфолио
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Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$210
0 баллов
11 лет назад
Человек взял аванс 100 $ работу не выполнил - аванс не вернул Аванс взял 1 марта сегодня 21 июня - сайт до сих пор не готов На неоднократные предложения вернуть аванс или показать что то рабочее не реагировал. Переодически отвечая что завтра все будет готово. Судя по еще одному отзыву негативному это обычный развод - данные по человеку будут направлены в соответствующие органы - счет оплаты заморожен.
$90
0 баллов
11 лет назад
ЛОХОТРОН. Люди не ведитесь!!! Деньги (предоплату) взял, работу не выполнил. Скрывается. Деньги не возвращает. РАЗВОД!!!!!!
$90
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интернет-магазины
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
6 отзывов(-2)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв(-1)
от $50
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга