Человек взял аванс 100 $ работу не выполнил - аванс не вернул Аванс взял 1 марта сегодня 21 июня - сайт до сих пор не готов На неоднократные предложения вернуть аванс или показать что то рабочее не реагировал. Переодически отвечая что завтра все будет готово. Судя по еще одному отзыву негативному это обычный развод - данные по человеку будут направлены в соответствующие органы - счет оплаты заморожен.