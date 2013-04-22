Приветствую.

Необходимо разработать сайт холодильного оборудования.

Есть магазин с кучей товаров, необходимо разработать сайт для их продажи

Так же разработать дизайн сайта + верстка

Наполнение контентом будет производится своими силами - но при разработке сайта следует учесть что наполнением будут заниматься люди далекие от компьютера - по этому административный модуль сайта следует как можно сильнее упростить: те в идеале - выбор категории - ввод названия товара, картинки, описание и цены

Сайт можно разрабатывать на готовых CMS например WordPress или аналога.

Сайт желательно разработать в течении недели