Сайт холодильного оборудования

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок145 просмотров

Приветствую.

Необходимо разработать сайт холодильного оборудования.

Есть магазин с кучей товаров, необходимо разработать сайт для их продажи

Так же разработать дизайн сайта + верстка

Наполнение контентом будет производится своими силами - но при разработке сайта следует учесть что наполнением будут заниматься люди далекие от компьютера - по этому административный модуль сайта следует как можно сильнее упростить: те в идеале - выбор категории - ввод названия товара, картинки, описание и цены

Сайт можно разрабатывать на готовых CMS например WordPress или аналога.

Сайт желательно разработать в течении недели

WordPress
12 лет назад
silvestr99
Андрей 
63 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

infraton
Тимур 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$210
5 дней
Человек взял аванс 100 $ работу не выполнил - аванс не вернул Аванс взял 1 марта сегодня 21 июня - сайт до сих пор не готов На неоднократные предложения вернуть аванс или показать что то рабочее не реагировал. Переодически отвечая что завтра все будет готово. Судя по еще одному отзыву негативному это обычный развод - данные по человеку будут направлены в соответствующие органы - счет оплаты заморожен.

Заявки фрилансеров

infraton
Тимур 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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