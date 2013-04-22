Нужен сайт видео-чат с привязками к системе оплат webmoney, яндекс-деньги, возможно киви и смс. Предпочтительная CMS - joomla. Остальные детали сообщу при личном контакте. Жду Ваши предложения по цене и сроку разработке.
Сайт холодильного оборудования
Приветствую.
Необходимо разработать сайт холодильного оборудования.
Есть магазин с кучей товаров, необходимо разработать сайт для их продажи
Так же разработать дизайн сайта + верстка
Наполнение контентом будет производится своими силами - но при разработке сайта следует учесть что наполнением будут заниматься люди далекие от компьютера - по этому административный модуль сайта следует как можно сильнее упростить: те в идеале - выбор категории - ввод названия товара, картинки, описание и цены
Сайт можно разрабатывать на готовых CMS например WordPress или аналога.
Сайт желательно разработать в течении недели
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