Веб-сервис выбора программы тренировок

Пример будущего сайта находится здесь: http://www.workouttrainer.com

Основная идея: веб сервис, где пользователи, отвечая на стандартные вопросы, в виде выбора вариантов ответа, получали «консультацию». Консультация представляет рекомендованный перечень действий (программу тренировок), который зависит от выбранных ответов. Перечень действий рассчитан на срок 3 мес. После трёх месяцев необходимо получить новую консультацию и т.д.

Первая консультация, а возможно и все последующие будут платными. Оплата будет проходить только онлайн. Поэтому необходим механизм, который позволил бы отправлять код доступа к консультации пользователя, после зачисления денежных средств на его счёт.

На сайте предусматривается возможность создания аккаунта для пользователей, где они могут просматривать полученные консультации и фактически выполненные действия (подобно план/факт анализу).

Необходимо как минимум два интерфейса сайта: для англоговорящих и русскоговорящих пользователей.

Сообщите, пожалуйста, ориентировочную стоимость (а также факторы, от которых она зависит) и примерные сроки реализации.

Заранее благодарен, и надеюсь на плодотворное сотрудничество!