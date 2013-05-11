Сделать сайт

Требуется сайт, подобие сайта-визитки, CMS на выбор исполнителя, на нем требуется сделать меню, поставить немного текстовой информации (copy-paste), добавить видео с ютьюба (все ссылки будут предоставлены). На сайте будет продаваться 3-4 товарной позиции (быстрый заказ без регистрации). Сайт- МЛМ-бизнес. Домен зарегистрирован. Ссылки и тема при переписке.