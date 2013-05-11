Сделать сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен24 заявки335 просмотров

Требуется сайт, подобие сайта-визитки, CMS на выбор исполнителя, на нем требуется сделать меню, поставить немного текстовой информации (copy-paste), добавить видео с ютьюба (все ссылки будут предоставлены). На сайте будет продаваться 3-4 товарной позиции (быстрый заказ без регистрации). Сайт- МЛМ-бизнес. Домен зарегистрирован. Ссылки и тема при переписке.

12 лет назад
dse
51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$130
10 дней
Отличная работа, качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Сергею за интересный проект. Работа проходила в конструктивном диалоге, техзадание чёткое, от сотрудничества остались исключительно положительные эмоции. Оплата мгновенно по результату. С удовольствием буду рад снова поработать с Сергеем!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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