Необходимо создать сайт продаж небольшой группы товаров (10-20 товаров). Сайт должен состоять из 3–4 вкладки с админской частью и возможностью приема платежей по веб мани и приватбанк. При указании стоимости прошу отдельно стоимость ...
Сделать сайт
Требуется сайт, подобие сайта-визитки, CMS на выбор исполнителя, на нем требуется сделать меню, поставить немного текстовой информации (copy-paste), добавить видео с ютьюба (все ссылки будут предоставлены). На сайте будет продаваться 3-4 товарной позиции (быстрый заказ без регистрации). Сайт- МЛМ-бизнес. Домен зарегистрирован. Ссылки и тема при переписке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо сделать flash-страницу в виде "матрицы" как в фильме. Вот пример (http://www.topoboi.com/images/201302/topoboi.com_8100.jpg) Нужно чтобы цифры бежали, а по центру было окошко для ввода пароля, чтобы войти. ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать сайт интернет страхования. Сайт должен состоять из 5-6 вкладок с админской частью и возможностью приема платежей по веб мани. При указании стоимости прошу включать дизайн сайта под ключ и раскрутку. ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужно создание сайта на wordpress под ключ: уникальный дизайн, настроенный и оптимизированный wordpress, готовый к публикации статей. Тематика - развлекательная. Пишите цену и сроки.Завершен12 лет назад
Всем доброго время суток и хорошего настроения! Есть сайт http://stroydom16.ru/ сделанный на джумле, где все прайсы вбиваются вручную, посредством таблицы в обычной странице. Необходимо его реализовать на CMS поддерживающей выгрузку ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Необходима разработка партнерской программы с нуля и под ключ. Написание скриптов по взаимодействию с биллингом, вебмастерами и админка. Верстка и натягивание дизайна. Работа достаточно интересная, видимо нелегкая, поэтому ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Переделать сайт biltek-stroy.ru (сделать что-то более презентабельное, клиенты «с улицы» и интернет-рекламы не приходят, только по рекомендации для участия в закрытых тендерах, поэтому должен быть хороший четкий сайт, дающий представление о возможностях компании в области ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен несложный интернет-магазин. - возможность выведения на главую страницу разных акций и промо - бесплатная или очень недорогая CMS - не Joomla, не Drupal, на MODx - слишком сложные админки ...Закрыт12 лет назад
Создать сайт небольшого агентства аренды коммерческой недвижимости, заглавная страница, внутренняя страница-каталог продажи, внутренняя страница-каталог аренды, страница описания объекта. Есть старый сайт - но сейчас зарегистрированно новое имя и изменена концепция. Необходимо так же разработать ...Завершен12 лет назад