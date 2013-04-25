Нужен сайт на wordpress под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок230 просмотров

Здравствуйте.

Нужно создание сайта на wordpress под ключ: уникальный дизайн, настроенный и оптимизированный wordpress, готовый к публикации статей. Тематика - развлекательная.

Пишите цену и сроки.

WordPress
12 лет назад
bash_01
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад
$250
6 дней
Работой очень доволен, все было на высшем уровне. Александр понимает все с полуслова, все оочень красиво и качественно. Я даже и не ожидал такого :) Пожелания, возникающие по ходу работы были реализованы в ту же секунду. Все супер, советую.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад

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