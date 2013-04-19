Интернет магазин под ключ. 1С.

Всем доброго время суток и хорошего настроения!

Есть сайт http://stroydom16.ru/ сделанный на джумле, где все прайсы вбиваются вручную, посредством таблицы в обычной странице.

Необходимо его реализовать на CMS поддерживающей выгрузку из 1C предприятие (управление торговлей и склад).

Структуру раздела не менять, то есть она должна остаться в виде прайса, но с кнопкой "купить" и название товара ссылкой на карточку товара. Разделы понятно структурировать. вынести их в меню (сбоку, сверху - от фантазии дизайнера)

Соответственно сделать лаконичный. современный не нагруженный дизайн. Портфолио по дизайну обязательно!

Формы оплаты не нужны. Только отправка заказа и сообщения с контактами на почту админа.

Реализация на джумле и битриксе не желательна, но обсуждается. Я больше склоняюсь на HostCMS. Если есть другие варианты - рад услышать.

Пожалуйста указывайте примерную стоимость.