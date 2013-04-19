Приветствую. Необходима разработка партнерской программы с нуля и под ключ. Написание скриптов по взаимодействию с биллингом, вебмастерами и админка. Верстка и натягивание дизайна. Работа достаточно интересная, видимо нелегкая, поэтому ...
Интернет магазин под ключ. 1С.
Всем доброго время суток и хорошего настроения!
Есть сайт http://stroydom16.ru/ сделанный на джумле, где все прайсы вбиваются вручную, посредством таблицы в обычной странице.
Необходимо его реализовать на CMS поддерживающей выгрузку из 1C предприятие (управление торговлей и склад).
Структуру раздела не менять, то есть она должна остаться в виде прайса, но с кнопкой "купить" и название товара ссылкой на карточку товара. Разделы понятно структурировать. вынести их в меню (сбоку, сверху - от фантазии дизайнера)
Соответственно сделать лаконичный. современный не нагруженный дизайн. Портфолио по дизайну обязательно!
Формы оплаты не нужны. Только отправка заказа и сообщения с контактами на почту админа.
Реализация на джумле и битриксе не желательна, но обсуждается. Я больше склоняюсь на HostCMS. Если есть другие варианты - рад услышать.
Пожалуйста указывайте примерную стоимость.
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