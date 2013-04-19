Нужен несложный интернет-магазин.

- возможность выведения на главую страницу разных акций и промо

- бесплатная или очень недорогая CMS

- не Joomla, не Drupal, на MODx - слишком сложные админки для блондинок

- опция "перечёркнутая старая цена - новая цена"

- SEO адаптированность

- чтобы для покупки товара не требовалось предварительно регистрироваться

Нужен простенький нешаблонный дизайн.

Установить это всё на хостинг и забить пару позиций, чтобы было понятно что куда вбивается.

Предлагайте, пожалуйста, с примерами.