Создать сайт небольшого агентства аренды коммерческой недвижимости, заглавная страница, внутренняя страница-каталог продажи, внутренняя страница-каталог аренды, страница описания объекта. Есть старый сайт - но сейчас зарегистрированно новое имя и изменена концепция. Необходимо так же разработать ...
Нужен несложный интернет-магазин
Нужен несложный интернет-магазин.
- возможность выведения на главую страницу разных акций и промо
- бесплатная или очень недорогая CMS
- не Joomla, не Drupal, на MODx - слишком сложные админки для блондинок
- опция "перечёркнутая старая цена - новая цена"
- SEO адаптированность
- чтобы для покупки товара не требовалось предварительно регистрироваться
Нужен простенький нешаблонный дизайн.
Установить это всё на хостинг и забить пару позиций, чтобы было понятно что куда вбивается.
Предлагайте, пожалуйста, с примерами.
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