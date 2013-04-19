Нужен несложный интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок234 просмотра

Нужен несложный интернет-магазин.

- возможность выведения на главую страницу разных акций и промо

- бесплатная или очень недорогая CMS

- не Joomla, не Drupal, на MODx - слишком сложные админки для блондинок

- опция "перечёркнутая старая цена - новая цена"

- SEO адаптированность

- чтобы для покупки товара не требовалось предварительно регистрироваться

Нужен простенький нешаблонный дизайн.

Установить это всё на хостинг и забить пару позиций, чтобы было понятно что куда вбивается.

Предлагайте, пожалуйста, с примерами.

DrupalJoomlaMODX
12 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lancx2010
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$45
3 дня
Как ни прискорбно признавать, но сотрудничество не принесло позитива. Денис не выдержал названных им же самим сроков, сильно меня задержав в старте проекта. Я отказался от дальнейшей совместной работы в пользу более расторопного исполнителя.

Заявки фрилансеров

lancx2010
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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