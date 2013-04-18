Необходим сайт под ключ для компании, которая занимается морскими перевозками и таможенным оформлением. Сайт должен "уметь" отслеживать движение грузов (по ссылкам на линейные сайты), Должен уметь производить определение кода УКТЗЕД (из файла Access), должен ...
Копия сайта на движке Битрикс
Нужна точная копия сайта www.freekaliningrad.ru/ и натянуть его на движок Битрикс
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