Необходимо создать сайт на Drupal, с форумом и блогом. Есть готовое ТЗ, тема на Друпале выбрана. Оплата производиться после сдачи проекта - 6000 WMR.
Создать сайт-каталог
Требуется создать аналог нашего сайта (см. биржаинноваций.рф)
Движок - джумла.
Сроки 2 недели.
Так как уже сотрудничали и не раз обжигались по срокам и качеству, оплату производим по частям.
Наши сайты патентрф.рф, бизнесрф.рф, биржаинноваций.рф
Оплата по частям и этапам, разбиваем на три этапа:
1. Утверждаем дизайн (пример дизайна даем, адаптируете его под нас, корректируете) - перечисляем 1500 рублей.
2. Начинаем программирование, выполняете часть работ, проверяем, оплачиваем 2000 рублей.
3. Переносите на наш хостинг, настраиваете все, проверяем, оплачиваем остаток суммы.
Бюджет 400 USD.
В дальнейшем планируем продвижение, желательно комплексная работа (создание-оптимизация-продвижение)
Желательны отзывы на Исполнителя.
Техническое задание во вложении
Заявки фрилансеров
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