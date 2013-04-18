Создать сайт-каталог

Требуется создать аналог нашего сайта (см. биржаинноваций.рф)

Движок - джумла.

Сроки 2 недели.

Так как уже сотрудничали и не раз обжигались по срокам и качеству, оплату производим по частям.

Наши сайты патентрф.рф, бизнесрф.рф, биржаинноваций.рф

Оплата по частям и этапам, разбиваем на три этапа:

1. Утверждаем дизайн (пример дизайна даем, адаптируете его под нас, корректируете) - перечисляем 1500 рублей.

2. Начинаем программирование, выполняете часть работ, проверяем, оплачиваем 2000 рублей.

3. Переносите на наш хостинг, настраиваете все, проверяем, оплачиваем остаток суммы.

Бюджет 400 USD.

В дальнейшем планируем продвижение, желательно комплексная работа (создание-оптимизация-продвижение)

Желательны отзывы на Исполнителя.

Техническое задание во вложении