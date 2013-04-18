Требуеться создание биржа контента и магазина статей Принцип работы как http://neotext.ru/ Сайт должен быть сделан под ключ
Создание сайта под ключ
Нужен специалист для создания сайта под ключ обучающей направленности. На DLE или Joomla. Тема проекта бизнес-советы, предварительно двух колоночная структура.
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