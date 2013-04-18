Создание сайта под ключ

Требования к сайту: движок Joomla; дизайн индивидуальный (НЕ шаблон); возможность редактировать (или добавлять) тексты, страницы и меню; подробности в прикрепленном ТЗ (во вложении); копировать элементы и тексты с сайтов ниже ...