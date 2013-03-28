leg537

Олег leg537

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нужен баннер для сайта для животных - кошки
Все хорошо, спасибо!
Хороший дизайнер
Ответный отзыв
Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Требуется создать форум
Отличный заказчик. Рекомендую.
Выполненной работой доволен, выполнена в срок. Реализованы все "хотелки". Адекватный ценник. Исполнитель консультирует на всех этапах работы. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Форум для сайта
Конкретное задание. Моментальная оплата.
Второй раз сделал заказ у исполнителя. Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Сайт о породах кошек
Оплата вовремя, пожелания и тех.задание более чем понятны! Рекомендую для успешного сотрудничества!
Профессиональный исполнитель. Сделал сайт с нуля. Самое главное - очень быстро все делает. В перспективе пара проектов, которые буду заказывать Игорю. Рекомендую в качестве исполнителя.
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