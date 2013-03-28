Разработка дизайна теплового прибора. Проработка отдельных частей и прибора в целом. Доработка. Инфракрасный обогреватель. Действующие образцы посмотреть www.00055.ru
- Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработка рекламной продукции для натурального корма для кошек и собак. Формат листовки и плакаты А4 и А3, раскладная книжка. Сайт http://delipets.omgd.ru .Дизайн продукции30 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется запустить контекстную рекламу в директе и выйти на установленные параметры по стоимости привлечения клиентов .Контекстная реклама12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен специалист для создания сайта под ключ обучающей направленности. На DLE или Joomla. Тема проекта бизнес-советы, предварительно двух колоночная структура.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим специалист для разработки дизайна и создания сайта под ключ. Сайт с элементами социальных сетей, кошачий тематики. Название проекта maincoon fotoСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сайт про корма для домашних животных с интернет-магазином и форумом подобный по оформлению http://tcfeline.com/Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
1. http://maincoon-forum.ru/ucp.php?mode=register страницу с соглашениемм выключаем - если человек нажал зарегистрироваться, то он уже согласен. 2. нажимаем на "Согласен с условиями" - это и будет страница регистрации с адресом http://maincoon-forum.ru/ucp.php?mode=register. Изменения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по рекламе в соц сетях на постоянную работу удаленно. Реклама в соц сетях на mail.ru, odnoklassniki.ru, vkontakte.ru Требование к кандидатам: Постоянная связьСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайнер-верстальщик на постоянную работу с сайтами. Требование к кандидатам: быстрое и оперативное внесение изменений на сайтах. Постоянная связьHTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по контекстной рекламе на постоянную работу удаленно. Ведение проектов в рекламных сервисах. Требование к кандидатам: Постоянная связь.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется веб-программист на постоянную работу удаленно. Разработка и внедрение сервисного функционала на сайтах. Требование к кандидатам: быстрое и оперативное внесение изменений на сайтах. Постоянная связьВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
требуется баннер на сайт - для организации подписки на форум о котах Привлекательный дизайн, фото кота - красивое с фотошопом что то прикольное и текст Регистрируйся и узнай кто ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Сделать редизайн сайта интернет-магазина и сменить цмс в соответствии с ТЗ и предварительным договоренностям.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны: красивый логотип и иконки для форума. Требуется отрисовать логотип в шапку и иконки разделов + дополнительные смайлики для форума кошачьей тематики.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно нужно сделать баннеры для рекламной кампании на сайт(форум). размером 900х250рх В баннер нужно вместить следующий текст: Дорогие друзья! Только на нашем форуме !!! Обучающий ...Баннеры6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать фотосайт по утвержденному макету с элементами соц сети (лайки-дизлайки, нравится-не нравится, коментарии-обсуждения).Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сайт под ключ. Сайт о животных точнее сайт — галерея продажи котят. Небольшой сайт — слева меню — небольшие фото родителей — в середине колонка — галерея — фото котят с коротким описанием ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется добавить компонент социальной сети для сайта о животных. ЦМС не важна.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать небольшой интернет магазин - для производителя печей - в каталоге всего три раздела -печи - каменки - котлы- в каждом разделе максимум пять продуктов . Интернет магазин должен иметь ...Интернет-магазины66 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сменить ЦМС на действующем сайте - интернет магазине . С самописки на что то регулярное . Необходимо сохранить URL и сделать все аккуратно - сайту 8 лет - нужно сохранить позиции в ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт12 лет назад