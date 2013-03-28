1. http://maincoon-forum.ru/ucp.php?mode=register страницу с соглашениемм выключаем - если человек нажал зарегистрироваться, то он уже согласен. 2. нажимаем на "Согласен с условиями" - это и будет страница регистрации с адресом http://maincoon-forum.ru/ucp.php?mode=register. Изменения ...