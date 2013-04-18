Создание сайта - биржа контента и магазин статей

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок177 просмотров

Требуеться создание биржа контента и магазина статей

Принцип работы как http://neotext.ru/

Сайт должен быть сделан под ключ

12 лет назад
kanter
Виктор 
53 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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