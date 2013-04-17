Создать интернет-магазин мебельной фирмы

Нужно создать интернет магазин для мебельной фирмы. При этом надо грамотно оптимизировать контент сайта для ПС для лучшей индексации ,правильно составить семантическое ядро сайта , ключевики. с грамотной внутренней перелинковкой,с сылками, с мультимедией (демонстрацией трансформации дивана) пример альфа трейд мебель.

Пример сайта: http://alfatreyd-mebel.ru

Кол-во страниц как на примере, так же и кол-во знаков

Дизайн индивидуальный

Пишите цену и сроки