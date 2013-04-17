Создать интернет-магазин мебельной фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок193 просмотра

Нужно создать интернет магазин для мебельной фирмы. При этом надо грамотно оптимизировать контент сайта для ПС для лучшей индексации ,правильно составить семантическое ядро сайта , ключевики. с грамотной внутренней перелинковкой,с сылками, с мультимедией (демонстрацией трансформации дивана) пример альфа трейд мебель.

Пример сайта: http://alfatreyd-mebel.ru

Кол-во страниц как на примере, так же и кол-во знаков

Дизайн индивидуальный

Пишите цену и сроки

12 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ищем PHP специалиста

    $1000

    Здравствуйте, ув. фрилансеры. Нужны специалисты Wordpress для создания большого количества сайтов. Макеты вышлем заинтересовавшим кандидатам. Кроме этого нужны будут доработки крупного регионального портала, написанного с нуля на PHP. ...

    PHPWordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать 5 одностраничных сайтов с min функционалом

    Всем привет! Необходимо разработать 5 одностраничных сайтов различной тематики Структуру сайтов предоставлю Из функционала необходимо реализовать форму заказа обратного звонка. Срок максимум до 23=59 18 апреля

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и посадить на joomla

    $100

    Здравствйте, нужно сверстать и посадить на джумлу 2,5 . Сроки - сутки. Телефоны, контакты настраивать через настройки шаблона. Все должно быть удобно реализовано. Оплата после приема.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание одностраничного сайта

    Нужно сделать одностраничный сайт с КАЧЕСТВЕННЫМ ДИЗАЙНОМ. Тематика – Турция, туры/отдых в Турции. На странице небольшой текст + почтовая форма. Почтовая форма должна быть грамотно настроена для максимально ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скопировать сайт

    $100

    Есть посторонний сайт на Wordpress Необходимо его полностью скачать/скопировать (структуру, скрипты, картинки) и сделать бэкап, что бы можно было его развернуть на хостинге и редактировать "под себя". В итоге должен получиться 100% рабочий ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад