Скопировать сайт

Есть посторонний сайт на Wordpress

Необходимо его полностью скачать/скопировать (структуру, скрипты, картинки) и сделать бэкап, что бы можно было его развернуть на хостинге и редактировать "под себя".

В итоге должен получиться 100% рабочий клон.