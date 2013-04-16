Скопировать сайт

$100
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Закрыт4 заявки191 просмотр

Есть посторонний сайт на Wordpress

Необходимо его полностью скачать/скопировать (структуру, скрипты, картинки) и сделать бэкап, что бы можно было его развернуть на хостинге и редактировать "под себя".

В итоге должен получиться 100% рабочий клон.

WordPress
12 лет назад
westsky
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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