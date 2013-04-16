Нужна копия (рерайт) сайта-одностранички

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок139 просмотров

Нужна страница-рерайт

http://remont.finleads.com/

Что рерайтим:

можно картинку другую (счастливая от ремонта семья)

немного меняем форму справа (удаляем лишнее)

меняем текст (есть готовый)

ЯД. Как всегда - моментальная постоплата.

12 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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