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Нужна копия (рерайт) сайта-одностранички
Нужна страница-рерайт
Что рерайтим:
можно картинку другую (счастливая от ремонта семья)
немного меняем форму справа (удаляем лишнее)
меняем текст (есть готовый)
ЯД. Как всегда - моментальная постоплата.
Заявки фрилансеров
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