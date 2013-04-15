Сайт о Недвижимости

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Закрыт17 заявок281 просмотр

Сайт автоматизированного подбора информации.

Пользователи, у которых есть что предложить, регистрируют свои предложения на сайте. Пользователи, у которых есть потребность, могу оформить соответствующую заявку. Сайт автоматически выполняет поиск соответствий предложений и заявок.

Дизайн разработан и есть эскизы страниц сайта. Верстка не требуется. Все остальное Ваша работа.

Требование к реализации:

Поддержка Internet Explorer (версии 7.0 и выше) Opera (10.10 и выше) или Mozilla Firefox (версии 3.6 и выше).

Php 5.2+ с поддержкой библиотеки GD (Библиотека для работы с графикой).

MySQL 4.1+

Сайт должен быть реализован с использованием одного из следующих фреймворков: Zend Framework, CakePHP, Code Igniter, Kohana, Symfony, Yii (должны быть использованы текущие версии фреймворков).

Общие требования:

Предварительная беседа по Skype

Ведение проекта на BitBucket с предоставлением доступа заказчику

Использование тестового хостинга

Предоставление заказчику инструкции по «поднятию» проекта

Предложение сроков и цены от исполнителей

Согласование и соблюдение контрольных точек проекта

Поэтапная оплата по контрольным точкам

Тем кому интересно данное предложение будет выслано подробное ТЗ.

MySQLPHPSymfonyYii
12 лет назад
smartnlg
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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