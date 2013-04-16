Нужен простейший сайт Black-List для отзывов о покупателях Интернет-магазинов Очень желательно шаблонный Пишите сразу со ссылками на то как это будет выглядеть и функционировать
Создание одностраничного сайта
Нужно сделать одностраничный сайт с КАЧЕСТВЕННЫМ ДИЗАЙНОМ.
Тематика – Турция, туры/отдых в Турции.
На странице небольшой текст + почтовая форма.
Почтовая форма должна быть грамотно настроена для максимально надежной доставки писем адресатам и непопадания их в спам.
Несложный, но аккуратный логотип.
Заявки фрилансеров
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