Создание одностраничного сайта

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Закрыт16 заявок188 просмотров

Нужно сделать одностраничный сайт с КАЧЕСТВЕННЫМ ДИЗАЙНОМ.

Тематика – Турция, туры/отдых в Турции.

На странице небольшой текст + почтовая форма.

Почтовая форма должна быть грамотно настроена для максимально надежной доставки писем адресатам и непопадания их в спам.

Несложный, но аккуратный логотип.

12 лет назад
DoniE
Игорь 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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