Сделать 5 одностраничных сайтов с min функционалом

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Закрыт9 заявок155 просмотров

Всем привет!

Необходимо разработать 5 одностраничных сайтов различной тематики

Структуру сайтов предоставлю

Из функционала необходимо реализовать форму заказа обратного звонка.

Срок максимум до 23=59 18 апреля

12 лет назад
eevtenko
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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