Сверстать и посадить на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки233 просмотра

Здравствйте, нужно сверстать и посадить на джумлу 2,5 .

Сроки - сутки.

Телефоны, контакты настраивать через настройки шаблона.

Все должно быть удобно реализовано.

Оплата после приема.

Joomla
12 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Быстро справился с заданием, всегда на связи и оперативно решает возникшие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
С Игорем приятно работать. Задачи ставятся четко и понятно. Оплата сразу после принятия проекта. Рекомендую к сотрудничеству).

Заявки фрилансеров

Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание одностраничного сайта

    Нужно сделать одностраничный сайт с КАЧЕСТВЕННЫМ ДИЗАЙНОМ. Тематика – Турция, туры/отдых в Турции. На странице небольшой текст + почтовая форма. Почтовая форма должна быть грамотно настроена для максимально ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скопировать сайт

    $100

    Есть посторонний сайт на Wordpress Необходимо его полностью скачать/скопировать (структуру, скрипты, картинки) и сделать бэкап, что бы можно было его развернуть на хостинге и редактировать "под себя". В итоге должен получиться 100% рабочий ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт недвижимости

    "ТЗ" во вложении. Вопросы можно в личке обсудить, либо icq\почта (в контактах). Заявки скрыты, указывайте срок\стоимость.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт + приложение

    $2500

    Функции сайта: -список из 200 ресторанов -карта с их нахождением -профиль человека (желательно с интеграцией с VK или Facebook) + мини-соцсеть с функцией добавления в друзья, если возможно -статьи и информационные ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Площадка для вебинаров

    $50

    Требуется разработка сайта для проведения вебинаров. Внешние данные сайта не принципиальны. Требуется на несколько раз, поэтому вклаждываться не хотим.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под продвижение

    $650

    Необходимо создать продающий сайт, заточка под seo и контекст. Ну и естественно суперский дизайн - без этого никак. Обращаю внимание: по функционалу сайт предельно простой. Информация о услуге, стоимость. Важна начинка - ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад