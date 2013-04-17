Нужно создать одностроничный сайт (Landing Page)

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Закрыт10 заявок182 просмотра

Здравствуйте,нужно сделать одностроничный сайт(Landing Page)для продажи элитных домашних животных.ТЗ и подробности опишу в личке.

Ожидаю ваших предложений по примерной стоимости.

12 лет назад
serwel
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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