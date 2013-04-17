Здравствуйте. Требуется создать продающий сайт по продаже гофрокоробов. Аналоги - http://tara-tovara.ru/ http://www.pochtoviekorobki.ru/ Требуется нарисовать отличный, дизайн. В идеале поставить на простую цмс, можно на текстовых файлах. ...
Нужно создать одностроничный сайт (Landing Page)
Здравствуйте,нужно сделать одностроничный сайт(Landing Page)для продажи элитных домашних животных.ТЗ и подробности опишу в личке.
Ожидаю ваших предложений по примерной стоимости.
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