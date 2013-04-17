нужен исполнитель, который будет делать сайты для разных тематик: финансы, промышленность, экономика, мода, туризм и т.п. Цель проекта: продажа сайта без домена на биржах типа Telderi.ru Уровень выполнения: пример (и как ТЗ) http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=785903 ...
Сайт по "компьютерной помощи" под ключ
Требования к сайту:
движок Joomla;
дизайн индивидуальный (НЕ шаблон);
возможность редактировать (или добавлять) тексты, страницы и меню;
подробности в прикрепленном ТЗ (во вложении);
копировать элементы и тексты с сайтов ниже (или других) запрещено.
Обратите внимание на ТЗ в файле. Там показано, какие части сайта делать по аналогии и какая должна получиться структура сайта. Показана только структура сайта, нужно сделать в единой цветовой гамме и с подходящей шириной.
Материал для ТЗ взят отсюда:
Шапка сайта http://help-user.ru
Идею меню и пункты меню: http://one-day-repair.ru. К пунктам меню добавьте красивые картинки.
Краткий прайс: http://fixcomputer.ru Там же ссылка на полный прайс. Нужна возможность редактировать краткий прайс на каждой странице.
Иконки: http://www.compulog.ru Найдите другие иконки.
Низ сайта: http://www.pc-experts.ru
Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Вы делаете сайт на своем хосте - я оплачиваю 50%, загружаете на мой хост - оплачиваю еще 50%.
Срок на выполнения до 14 календарных дней.
Большая просьба не оставлять заявок, кто не согласен с условиями оплаты и не уверен успеет ли он за 7 дней.
Заявки фрилансеров
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