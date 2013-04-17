Сайт по "компьютерной помощи" под ключ

Требования к сайту:

движок Joomla;

дизайн индивидуальный (НЕ шаблон);

возможность редактировать (или добавлять) тексты, страницы и меню;

подробности в прикрепленном ТЗ (во вложении);

копировать элементы и тексты с сайтов ниже (или других) запрещено.

Обратите внимание на ТЗ в файле. Там показано, какие части сайта делать по аналогии и какая должна получиться структура сайта. Показана только структура сайта, нужно сделать в единой цветовой гамме и с подходящей шириной.

Материал для ТЗ взят отсюда:

Шапка сайта http://help-user.ru

Идею меню и пункты меню: http://one-day-repair.ru. К пунктам меню добавьте красивые картинки.

Краткий прайс: http://fixcomputer.ru Там же ссылка на полный прайс. Нужна возможность редактировать краткий прайс на каждой странице.

Иконки: http://www.compulog.ru Найдите другие иконки.

Низ сайта: http://www.pc-experts.ru

Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Вы делаете сайт на своем хосте - я оплачиваю 50%, загружаете на мой хост - оплачиваю еще 50%.

Срок на выполнения до 14 календарных дней.

Большая просьба не оставлять заявок, кто не согласен с условиями оплаты и не уверен успеет ли он за 7 дней.