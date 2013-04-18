Сайт под ключ с продвижением

Необходим сайт под ключ для компании, которая занимается морскими перевозками и таможенным оформлением.

Сайт должен "уметь" отслеживать движение грузов (по ссылкам на линейные сайты), Должен уметь производить определение кода УКТЗЕД (из файла Access), должен уметь считать стоимость таможенного оформления (калькулятор).

ну и обычные опции (счётчики, ссылки, курсы НБУ и пр.)