Требуется создать информационно-рекламный сайт для небольшого города по типу blizko.ru. Предполагается размещение информации о товарах, услугах и предприятиях (500 - 700 организаций) с возможностью создания мини-сайтов для предприятий. Также планируется размещение виртуальной ...
Сайт агентства аренды коммерческой недвижимости
Создать сайт небольшого агентства аренды коммерческой недвижимости, заглавная страница, внутренняя страница-каталог продажи, внутренняя страница-каталог аренды, страница описания объекта.
Есть старый сайт - но сейчас зарегистрированно новое имя и изменена концепция. Необходимо так же разработать логотип и фирменный стиль.
Сроки - 1 страница сайта 1 вариант - понедельник 22.04.2013, полностью варианты всех страниц сайта - 12.05.2013. Логотип и фирменный стиль к 20.05.2013.
Подробности в переписки.
Разработчиков без опяты и отзывов - просьба не беспокоить.
Выбранный исполнитель
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