Сайт агентства аренды коммерческой недвижимости

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Завершен9 заявок187 просмотров

Создать сайт небольшого агентства аренды коммерческой недвижимости, заглавная страница, внутренняя страница-каталог продажи, внутренняя страница-каталог аренды, страница описания объекта.

Есть старый сайт - но сейчас зарегистрированно новое имя и изменена концепция. Необходимо так же разработать логотип и фирменный стиль.

Сроки - 1 страница сайта 1 вариант - понедельник 22.04.2013, полностью варианты всех страниц сайта - 12.05.2013. Логотип и фирменный стиль к 20.05.2013.

Подробности в переписки.

Разработчиков без опяты и отзывов - просьба не беспокоить.

12 лет назад
nivb
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$600
80 дней
Хороший исполнитель. Очень терпеливый и понимающий, что в нашем случае было очень важно, так как из-за отпукного сезона сроки исполнения проекта увеличились на 1.5 месяца - то одного согласующего не было, то второго.... Все было сделано в соответствии с тех. заданием, очень много и грамотно консультировал и подсказывал, как и что лучше сделать. Единственная проблема возникла в совместимостью IE 9 и IE 10 - решали данный вопрос практически месяц. В общем рекомендую...
Хороший заказчик, правда проект оказался достаточно сильно растянут из-за того что сначала заказчик ушел в отпуск, а потом я. Возникло некоторое количество проблем c IE, главным образом потому что уже готовый сайт пришлось сильно переделывать, в том числе оперативно менять многие ключевые моменты в верстке.

Заявки фрилансеров

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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