Сайт агентства аренды коммерческой недвижимости

Создать сайт небольшого агентства аренды коммерческой недвижимости, заглавная страница, внутренняя страница-каталог продажи, внутренняя страница-каталог аренды, страница описания объекта.

Есть старый сайт - но сейчас зарегистрированно новое имя и изменена концепция. Необходимо так же разработать логотип и фирменный стиль.

Сроки - 1 страница сайта 1 вариант - понедельник 22.04.2013, полностью варианты всех страниц сайта - 12.05.2013. Логотип и фирменный стиль к 20.05.2013.

Подробности в переписки.

Разработчиков без опяты и отзывов - просьба не беспокоить.