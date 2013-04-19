Здравствуйте. Нужно создание сайта на wordpress под ключ: уникальный дизайн, настроенный и оптимизированный wordpress, готовый к публикации статей. Тематика - развлекательная. Пишите цену и сроки.
Создать сайт интернет страхования
Необходимо создать сайт интернет страхования.
Сайт должен состоять из 5-6 вкладок с админской частью и возможностью приема платежей по веб мани.
При указании стоимости прошу включать дизайн сайта под ключ и раскрутку.
Предварительное ТЗ направлю на почту!
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