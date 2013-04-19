Создать сайт интернет страхования

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Закрыт23 заявки193 просмотра

Необходимо создать сайт интернет страхования.

Сайт должен состоять из 5-6 вкладок с админской частью и возможностью приема платежей по веб мани.

При указании стоимости прошу включать дизайн сайта под ключ и раскрутку.

Предварительное ТЗ направлю на почту!

12 лет назад
306231
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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