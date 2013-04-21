5 сайтов на конструкторе ЛП генератор

Проект очень срочный.

5 одностраничных сайтов, все по одинаковой форме. Отличаться будут только тексты и картинки, их я предоставлю. Единственная техническая примудрость которая требуется - это возможность оставить отзывы, форма заявки (тел, e-mail, имя - отправить) и таймер, который будет отсчитывать момент до конца акции.

Есть купленный аккаунт на ЛП генераторе, можно сделать там - еще быстрее получиться.