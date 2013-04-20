Сайт под ключ

Нужен сайт профессионально выполненный.

Как отличный образец — https://www.homework.ru/

Срок выполнения 2 месяца, оплата по результату частями.

Пожалуйста оставляйте заявки только профессионалы.

Примерная структура сайта — как https://www.homework.ru/

Карта сайта должна быть расчитана на 1000 страниц, при это что в будущем я мог самостоятельно добавлять тексты

Так же в будующем должна быть возможность установить на сайт личный кабинет.

Жду ваши конкретные предложение и цены.