Программист для работы над сайтом

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянной работы над крупным американским ресурсом, связаннм со знаменитостями ищем двух программистов PHP.

Более подробная информация о проекте будет дана только тем, кто пройдет первичный отбор.

О работе:

* добавление нового функционала

* улучшение производительности сайта

* правка и улучшение старого кода

* интеграция с FB/VK и прочими сетями

* интеграция с мобильными платформами

* разработка API

Требования к соискателю:

* знание PHP, MySQL на среднем/выше среднего уровня;

* понимание работы git / github;

* понимание текстов/документации на английском;

* наличие безлимитного интернета;

* отсутствие другой постоянной работы;

* страна проживания значения НЕ имеет

Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является отправка вами файла одной из ваших

работ по программированию. Добавьте к файлу описанием того, что он делает и/или куски кода

в нем. Это и есть первичный отбор.

Пример кода отправьте на hr-team @ 2by2host.com

З/п от 50000 рублей по результатам собеседования

11 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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