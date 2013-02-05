Долгосрочный проект на PHP

Требуется создать мобильную либо адаптивную версию сайта. Интересуют как отдельные фрилансеры, так и команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист для долгосрочного проекта.
Основные задачи проекта - создание портала для узкого круга специалистов, регистрация, авторизация, интеграция с соц.сетями, с родственными сайтами на WordPress, внутренняя почта, блоги и т.п.
Платформа - фреймворк СodeIgniter || Zend || Yii
Обязателен опыт работы с одним из этих фреймворков (от 3-х лет)
ООП, понимание и опыт разработки на WordPress, опыт JavaScript & AJAX, HTML5 CSS3.
Предполагается работа на несколько месяцев, ТЗ, бюджет и порядок оплаты обсуждаем персонально.
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