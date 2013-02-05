Социальная сеть для копирования торговых сигналов

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется качественно создать сайт-аналог таких сайтов как fxstat.com и fxjunction.com.

Суть сайта: социальная сеть поставщиков и потребителей торговых сигналов.

Любой зарегистрированный пользователь может стать как поставщиком, так и потребителем.

Для отрисовки графиков и диаграмм требуется использовать библиотеку highcharts: http://www.highcharts.com/

Основные требования:

- Сайт необходимо создать на базе Ruby-on-Rails или Joomla.

- В создание сайта входит простой дизайн без излишеств(никакого флеша и анимации, только текст и графики highcharts).

- В качестве Базы Данных: MySQL

- Программное обеспечение копирования сделок уже реализована для платформы Metatrader 4

- Сайт должен крутиться через IIS 6 на Windows VPS.

Выбор исполнителя, только после собеседования.

От вас: на какой CMS будете реализовывать, сроки, стоимость, опыт работы на Ruby-On-Rails или Joomla, контакты для быстрой связи.