Социальная сеть для копирования торговых сигналов

Требуется создать мобильную либо адаптивную версию сайта. Интересуют как отдельные фрилансеры, так и команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Требуется качественно создать сайт-аналог таких сайтов как fxstat.com и fxjunction.com.
Суть сайта: социальная сеть поставщиков и потребителей торговых сигналов.
Любой зарегистрированный пользователь может стать как поставщиком, так и потребителем.
Для отрисовки графиков и диаграмм требуется использовать библиотеку highcharts: http://www.highcharts.com/
Основные требования:
- Сайт необходимо создать на базе Ruby-on-Rails или Joomla.
- В создание сайта входит простой дизайн без излишеств(никакого флеша и анимации, только текст и графики highcharts).
- В качестве Базы Данных: MySQL
- Программное обеспечение копирования сделок уже реализована для платформы Metatrader 4
- Сайт должен крутиться через IIS 6 на Windows VPS.
Выбор исполнителя, только после собеседования.
От вас: на какой CMS будете реализовывать, сроки, стоимость, опыт работы на Ruby-On-Rails или Joomla, контакты для быстрой связи.
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